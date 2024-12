Calcio

Il girone B di Serie D ha vissuto una giornata intensa, con importanti risultati che hanno contribuito a delineare le posizioni in classifica. La Solbiatese si conferma al comando, seguita da Mariano e Pavia, entrambi in lotta per i vertici. Tra i risultati più significativi, il Meda ha superato il Robbio Libertas 1-0 grazie a un gol di Ambrosini, mentre il Cinisello ha vinto 2-0 contro la Vergiatese, con le reti di Manta e Stefanoni. La Caronnese ha dominato l’Ispra, imponendosi 3-0 grazie a Battistella, Birolini e Pascale. Partita ricca di emozioni quella tra Legnano e FBC Saronno, conclusasi 2-2 con reti di Vaglio e Favilla per gli ospiti e La Torre e Hasanaj per i locali. Il Mariano ha invece vinto 2-1 sulla Solbiatese, con un gol decisivo di Orellana Cruz.

41′ pt Ambrosini1′ st M’Zoughi41′ pt Manta, 4′ st StefanoniBattistella, Birolini, Pascale30′ pt Vaglio (S), 13′ st Favilla (S), 21′ st La Torre (L), 33′ st Hasanaj (L)11′ pt Leone (L), 5′ st Leone (L), 26′ st Mauri (C), 28′ st Bahirov (C), 35′ st Malacarne (L), 40′ st Provasio (C)Tocci (M), Orellana Cruz (M), Riceputi (S)4′ pt Menni (S), 2′ st Pedergnana (R)6′ pt Romano (S), 19′ st Perna (P), 25′ st Poesio (P)Solbiatese 36, Mariano 33, Pavia 32, Caronnese 32, Ardor Lazzate 31, Rhodense 31, FBC Saronno 25, Meda 20, Vergiatese 19, Cinisello 17, Casteggio 16, Lentatese 16, Sedriano 16, Ispra 15, Sestese 12, Legnano 8, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.