SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 7 dicembre, si parla dell’inaugurazione di Risparmio Casa nell’ex Bossi con grande affluenza, della conclusione dei lavori in piazza Libertà e delle dimissioni di Miglino da commissario cittadino di Forza Italia. In evidenza anche il nuovo crollo al PalaDozio e il divieto di trasferta per i tifosi del Fbc Saronno.

Con l’apertura di Risparmio Casa, il padiglione giallo dell’ex Bossi ha registrato un grande successo, con lunghe code e scaffali rapidamente esauriti grazie all’afflusso di numerosi clienti.

In piazza Libertà si sono conclusi i lavori di riqualificazione. Sui social, un sondaggio ha coinvolto i cittadini per raccogliere opinioni sulla nuova pavimentazione e l’aspetto finale della piazza.

Maria Assunta Miglino ha rassegnato le dimissioni da commissario cittadino di Forza Italia, segnando un cambio significativo nel panorama politico locale.

Al PalaDozio si è verificato un nuovo crollo del controsoffitto.

La trasferta a Legnano per i tifosi del Fbc Saronno è stata vietata per ragioni di ordine pubblico a chi risiede nella provincia di Varese, lasciando l’amarezza tra i sostenitori biancocelesti.

