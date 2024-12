CASTIGLIONE OLONA – La farmacia comunale di Castiglione Olona, con l’Amministrazione civica, annuncia il suo 25′ anniversario di attività, un traguardo significativo che celebra un quarto di secolo di dedizione al benessere della nostra comunità.

“ Sin dal 1999, la nostra farmacia si è impegnata a fornire servizi di alta qualità e consulenze professionali ai nostri clienti. Siamo grati per la fiducia riposta in noi e ci impegniamo a continuare a offrire un servizio sempre migliore” rimarcano i responsasbili della municipalità castiglionese.

Per celebrare questo evento è stato organizzato un momento speciale sabato 14 dicembre; “Sarà un’occasione per ringraziare i nostri collaboratori e la comunità per il supporto ricevuto in questi anni. Un sincero ringraziamento a tutti i clienti, i collaboratori e i fornitori che hanno fatto parte di questo straordinario viaggio. Insieme, abbiamo costruito non solo una farmacia, ma una vera e propria famiglia! Vi aspettiamo per festeggiare insieme” il messaggio del Comune.