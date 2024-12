Groane

LIMBIATE – Potrebbe essere partito dalla canna fumaria l’incendio che nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, ha devastato una villetta in via Cesare Battisti. Le fiamme hanno divorato il tetto dell’abitazione, provocando danni ingenti. Il proprietario, un uomo di 75 anni, è riuscito a uscire immediatamente dall’edificio, ma è tornato all’interno con l’aiuto di un agente in borghese per salvare il suo cane, rimasto bloccato nella casa ormai invasa dal fumo.

L’intervento è stato tempestivo grazie alle sette squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza giunte sul posto e alla polizia locale, che ha provveduto a chiudere le strade circostanti per facilitare le operazioni di spegnimento. La situazione è parsa subito critica: basti dire che le tegole del tetto sono state scagliate a distanza di metri a causa del calore intenso

Numerosi curiosi, a partire dai residenti, si sono radunati nei pressi della villetta per assistere alle operazioni di spegnimento. Tante le immagini dell’incendio condivise anche sui social network.

Sebbene le cause precise siano ancora in fase di accertamento, l’ipotesi principale rimane un problema alla canna fumaria. Saranno i vigili del fuoco a stabilire con esattezza l’origine dell’incendio.

Il rogo è stato domato solo a tarda sera. Fortunatamente, né il proprietario né il cane hanno riportato ferite o sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati tratti in salvo senza conseguenze gravi, mentre l’abitazione ha riportato danni considerevoli.

(foto di copertina dal gruppo Limbiate notizie)

