Solana si è affermata come una delle blockchain più innovative e performanti nel panorama delle criptovalute.

Grazie alla sua tecnologia unica basata sul proof-of-history, la rete è in grado di elaborare centinaia di migliaia di transazioni al secondo, offrendo una velocità senza pari rispetto ad altre blockchain di primo livello.

Questa caratteristica, insieme ai costi di transazione più bassi rispetto a Ethereum, ha reso Solana particolarmente popolare tra gli sviluppatori di dApp, contribuendo a consolidare la sua posizione tra le piattaforme più importanti per il Web3.

Attualmente, il prezzo di Solana è di 239 dollari, registrando una crescita del 45% nell’ultimo mese. Con una capitalizzazione di mercato che supera i 110 miliardi di dollari, la criptovaluta è molto vicina al massimo storico di 264 dollari, raggiunto il 22 novembre 2024.

Questi numeri riflettono una fase di grande espansione per la rete e un interesse crescente da parte degli investitori.

Solana nel contesto del mercato delle criptovalute nel 2024

Il 2024 si è dimostrato un anno particolarmente favorevole per il settore delle criptovalute, con Solana tra i principali protagonisti. Diversi fattori hanno contribuito alla sua ascesa:

Un aumento del trading di meme coin sulla rete Solana.

L’approvazione degli ETF su Bitcoin.

L’evento di halving di Bitcoin.

Nonostante l’aggiornamento “Dencun” di Ethereum, che ha ridotto le commissioni di rete su Ethereum e le sue soluzioni Layer-2, Solana ha mantenuto la sua competitività, dimostrando la robustezza del suo ecosistema.

Un altro fattore di grande interesse è rappresentato dalle speculazioni sull’introduzione di un ETF basato su Solana. Anche se improbabile prima del 2025, l’eventuale approvazione di un ETF Spot su Solana potrebbe rappresentare un catalizzatore significativo per una nuova fase rialzista.

Nel corso del 2024, Solana ha continuato a investire in aggiornamenti tecnici volti a migliorare la stabilità e la funzionalità della rete.

L’introduzione di nuove estensioni per i token ha ampliato le possibilità d’uso della blockchain, mentre lo sviluppo di nuovi client per i validatori mira a prevenire interruzioni di rete.

La velocità delle transazioni e i costi contenuti rispetto a Ethereum hanno reso la rete particolarmente attraente per gli sviluppatori di applicazioni decentralizzate (dApp), contribuendo a un aumento significativo della sua adozione.

Prospettive per il resto del 2024

Nonostante le incertezze normative, il contesto macroeconomico favorisce il mercato delle criptovalute. L’elezione di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti ha rafforzato il sentiment positivo nei confronti delle criptovalute, in quanto il tycoon si è schiarato a favore del settore degli asset digitali.

Con il quarto trimestre storicamente favorevole per il mercato, Solana potrebbe continuare a crescere in questo ultimo mese del 2024.

È plausibile che il token raggiunga un valore di 250 dollari prima di gennaio 2025, grazie all’ottimismo generale e ai progressi della rete.

Tuttavia, in caso di maggiore volatilità, Solana potrebbe mantenere un valore stabile intorno ai 230 dollari, con possibili oscillazioni fino a 220 dollari.

Nel frattempo, i trader stanno puntando anche su nuove criptovalute come Wall Street Pepe, lanciata in presale da pochi giorni.

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe (WEPE) unisce la simpatia e l’irriverenza del meme Pepe, con l’immaginario del film Wolf of Wall Street.

La presale del token WEPE è stata lanciata da pochi giorni, con il token venduto a un valore attuale di 0,000202 dollari. Il progetto ha raccolto più di 400.000 dollari.

I titolari di WEPE possono beneficiare di numerosi vantaggi progettati per supportare e incentivare le loro attività di trading.

Grazie all’accesso esclusivo ai segnali di mercato e alle chiamate strategiche di Wepe, i trader dispongono di strumenti avanzati, riuniti sotto il programma “Trading Alpha”, che migliorano la qualità delle decisioni e aumentano le probabilità di successo.

Inoltre, i membri hanno l’opportunità di entrare nella Wepe Army, una comunità privata dedicata agli insider, dove è possibile scambiare idee, discutere tendenze di mercato e rimanere aggiornati sulle novità del progetto.

L’ecosistema include anche competizioni settimanali, in cui i migliori trader vengono premiati con token WEPE, incentivando un’attività dinamica e coinvolgente.

Infine, lo staking di WEPE offre un’opportunità per generare reddito passivo in base all’APY, con ricompense aggiuntive per chi adotta il progetto nelle prime fasi o mantiene i propri token a lungo termine.

È possibile acquistare WEPE utilizzando una carta di credito o criptovalute, semplicemente collegando il proprio wallet al sito ufficiale della presale.

