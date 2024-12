Calcio

Nel girone A di Promozione, la Baranzatese resta in testa con 35 punti dopo la vittoria convincente per 4-0 contro il Valle Olona. A inseguire, il Morazzone, che batte il Cob 91 6-2 con una prestazione stellare di Ghizzi, e Universal Solaro, fermata sullo 0-1 da un gol di Groppo contro l’Olimpia Tresiana. Canegrate e Verbano pareggiano 2-2, mentre l’Aurora Cantalupo vince facilmente 5-1 contro l’Academy Uboldo grazie anche alla doppietta di Bianchi. Castanese vince 2-1 contro l’Accademia BMV, mentre Luino perde in casa con il Besnatese per 1-0, segnato da un autogol. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

5-1 Reti: 35′ pt Maugeri (U), 5′ st Anzano (C), 7′ st Bianchi (C), 14′ st Montani (C), 29′ st Bianchi (C), 47′ st Alberti (C)4-0 Reti: Capogna, Lillo, Cavaliere, Fantaziu2-2 Reti: 27′ Guarda (V), 44′ pt Italia (C), 4′ st Guarda (V), Sozzi (C)1-1 Reti: 5′ pt Occhiuzzi (G), 27′ st Cotugno (C)6-2 Reti: 5′ pt Tornabene (C), 15′, 19′, 35′ pt Ghizzi (M), 22′ pt Petruzzellis (M), 41′ pt Rig. Giordano (M), 5′ st Rig. Arienti (C), 28′ st Ghizzi (M)1-0 Reti: 24′ pt Groppo2-1 Reti: 44′ pt Leonardi (C), 49′ pt Bertuzzo (C), 47′ st Folla (A)Reti: 15′ st AutogoalBaranzatese 35, Morazzone 33, Universal Solaro 27, Accademia BMV 26, Besnatese 26, Canegrate 23, Aurora Cantalupo 23, Olimpia Tresiana 16, Castanese 14, Cob 91 14, Ceriano Laghetto 13, Gavirate 13, Luino 1910 12, Valle Olona 12, Academy Uboldo 11, Verbano Calcio 9.