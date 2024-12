Eventi

SARONNO – Un concerto di Natale per celebrare la festività più amata dell’anno. Il gruppo Calliope musica e voci d’arte ha organizzato, in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso risorto, il concerto di Natale “Il canto degli angeli”. Si tratta di un evento imperdibile che si terrà domenica 15 dicembre alle 20.30 nella chiesa di San Francesco, situata in piazza San Francesco.

A dare musica alla serata saranno Nicoletta Martone, soprano, Tiziana Sbalchiero, mezzosoprano, Giampaolo Guazzotti, tenore, Giancarlo Razionale, baritono, e al pianoforte Andrea Tamburelli.

La serata sarà presentata da Emanuela Maggioni, con la direzione artistica curata da Tiziana Sbalchiero.

L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione chiamando il numero 347 4674724.

(foto d’archivio: un precedente concerto in chiesa)

