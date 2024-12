Città

SARONNO – I sondaggi social confermano quanto evidente a chi vive la città e segue il dibattito nelle piazze virtuali: l’intervento di piazza Libertà si conferma molto divisivo. C’è chi lo ritiene non essenziale e quindi lo boccia (in leggera maggioranza) e chi è soddisfatto della scelta realizzata. In minoranza chi si colloca in una posizione intermedia.

I risultati in generale

Dai sondaggi condotti su Instagram, Telegram e WhatsApp emerge una tendenza comune. La maggioranza relativa dei partecipanti avrebbe preferito destinare le risorse ad altri interventi: il 47,1% ha infatti dichiarato di non condividere l’investimento effettuato. Un 34,8% si è espresso positivamente, ritenendo l’intervento necessario per rinnovare e mettere in sicurezza la piazza. In posizione intermedia, il 19% ha riconosciuto dei miglioramenti, ma avrebbe voluto un rinnovo più incisivo.

WhatsApp

Sul canale WhatsApp, il 45,5% dei votanti si è dichiarato insoddisfatto dell’intervento, preferendo altre scelte di investimento. Il 36,4% ha ritenuto necessaria la messa in sicurezza e il rinnovo della piazza. Infine, il 18,1% ha espresso una posizione intermedia, suggerendo che si poteva innovare di più.

Instagram

Anche su Instagram si è registrata una prevalenza di insoddisfatti: il 46% degli utenti ha affermato che avrebbe fatto altre scelte. Il 27% ha giudicato positivo l’intervento per il rinnovo e la sicurezza della piazza, mentre un altro 27% si è collocato in una posizione intermedia, ritenendo che si potesse innovare di più.

Telegram

I risultati sui canali Telegram sono divisi tra due sondaggi. Sul canale Telegram News, il 50% dei partecipanti ha bocciato l’intervento, mentre il 37% lo ha apprezzato per la sicurezza e il rinnovo apportati. Solo il 13% si è espresso con una posizione intermedia. Sul canale Telegram Breaking News, il 47% ha preferito altri investimenti, il 39% ha sostenuto la scelta effettuata e il 14% ha espresso un giudizio intermedio.

I risultati confermano quindi una netta divisione nell’opinione pubblica saronnese, con un dibattito che continua ad animare le piazze virtuali e reali della città.

Il sondaggio è stato realizzato sui social nel corso di poco meno di 24 ore e non ha alcuna pretesa di rigore scientifico. I risultati raccolti sono stati analizzati ed elaborati con l’ausilio di ChatGPT per offrire uno spaccato delle opinioni emerse nelle diverse piattaforme online.