SARONNO – Taglio del nastro per la rinnovata piazza Libertà. Nonostante un pomeriggio di pioviggine e molto freddo la cerimonia ha avuto luogo sebbene la partecipazione dei cittadini sia stata limitata anche a causa di alcuni problemi di orario. L’evento, annunciato inizialmente sui social per le 16:30, è stato rinviato prima alle 17 si è svolto infine alle 16:50.

La cerimonia è stata aperta dai discorsi ufficiali, a cominciare dall’assessore Francesca Pozzoli, che ha presentato gli aspetti tecnici del progetto di rinnovamento della piazza. Pozzoli ha illustrato le caratteristiche della nuova dotazione urbana, dalle infrastrutture per gli eventi alla sicurezza dei materiali, fino agli accorgimenti quotidiani che contribuiranno a migliorare la fruibilità del luogo. È stato sottolineato come la piazza, oltre a essere un centro di aggregazione, sia pensata per rispondere alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini, con una particolare attenzione alla funzionalità.

Subito dopo è stato il turno del prevosto di Saronno Giuseppe Marinoni, che ha incentrato il suo intervento sui “punti cardinali” della piazza, che, secondo lui, rappresentano i luoghi di vita quotidiana dei cittadini, le case di chi abita attorno a essa, ma anche i valori di libertà che le danno il nome. Il prevosto ha parlato della piazza come di uno spazio di spiritualità e di relazioni, che si costruiscono e si rinforzano ogni giorno, dando un significato profondo a quello che rappresenta questo nuovo spazio pubblico.

Infine, il sindaco Augusto Airoldi ha preso la parola, ricordando l’importante investimento di 800 mila euro del Pnrr che ha reso possibile il rinnovamento della piazza. Il sindaco ha sottolineato che questa ristrutturazione era assolutamente necessaria, visto che non era più a norma. Airoldi ha invitato i cittadini a rispettare e curare questo spazio pubblico, sottolineando che il benessere della città dipende anche dal rispetto per l’ambiente e dal rifiuto del degrado. Ha quindi esortato tutti a prendersi cura di questo investimento anche intervendo quando qualcuno la sporca.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro, a cui hanno partecipato il presidente del consiglio comunale Marta Gilli e Pierluigi Gilli, delegato del presidente della provincia Magrini. Il taglio del nastro tricolore è stato seguito dall’accensione dell’albero di Natale, che ha aggiunto un tocco di magia alla nuova piazza.

