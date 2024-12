Cronaca

SARONNO – Un ventenne è stato raggiunto da un fendente mentre scappava dal suo aggressore in un cortile interno nella zona di via Garibaldi.

È quanto accaduto venerdì sera, tra via Garibaldi e via Taverna. A raccontare l’accaduto sono i residenti della zona, che da tempo segnalano la presenza di schiamazzi, degrado e spaccio, soprattutto nelle serate del weekend. Venerdì sera tutto è iniziato con una lite in via Garibaldi tra uno straniero e il ventenne. Il ragazzo, per sfuggire a chi lo minacciava, ha iniziato a correre lungo la via ed è entrato in un cortile dove ha trovato due residenti. Dopo pochi minuti è arrivato il suo aggressore, che lo ha raggiunto con un fendente, lo ha minacciato ed è scappato. Sconcertati, i presenti si sono offerti di chiamare aiuto, ma è arrivato un familiare che ha soccorso il ferito e lo ha portato al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Questa è la ricostruzione di chi ha assistito all’accaduto. L’inizio della lite, intorno alle 22, è stato segnalato da un gran frastuono, forse causato da tavoli rovesciati, che ha spinto molti residenti ad affacciarsi alla finestra per cercare di capire cosa fosse successo.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Saronno, che, grazie alle immagini della videosorveglianza, cercheranno di ricostruire con precisione l’accaduto e di identificare il responsabile.

