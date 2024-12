Sport

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Ieri sera si è giocato per il nono turno del campionato di serie B maschile. Nel girone B Saronno e Limbiate si sono date battaglia fino all’ultimo respiro con i rossoblu che l’hanno spuntata al tie-break. Partita dal sapore di alta classifica quella tra i due team ormai storicamente rivali da qualche anno, che hanno iniziato entrambe alla grande la loro stagione sin qui. Il match rappresentava sicuramente un crocevia significativo. L’arresto degli amaretti di coach Luca Chiofalo, arrivato dopo un filotto di 6 vittorie consecutive, unito alla sconfitta di Cirié per mano di Caronno, mette a questo punto ancora più in equilibrio la classifica.

Ecco i risultati delle due partite:

LIMBIATE 2 -3 SARONNO (25-27 18-25 25-19 26-24 15-13)

CARONNO 3 – 0 CIRIE’ (25-22 25-22 25-23 )

Dunque si mischiano un po’ le carte per quanto riguarda la graduatoria, adesso ancora più corta e livellata. Saronno ringrazia Caronno per aver battuto i primissimi rivali di Cirié e rimangono quindi saldi al comando a quota 21. Cirié invece viene scavalcata da Garlasco che si piazza a meno 1 dai biancoblù. Subito dopo i piemontesi a 19, e poi Limbiate a 18. Caronno guadagna terreno e si piazza al quinto posto a 16.

Interessante sarà vedere cosa succederà nel prossimo turno: Saronno sarà impegnata nel derby con Yaka in trasferta, Caronno dovrebbe avere sulla carta l’impegno più semplice con AG Milano, mentre Limbiate, dopo aver battuto Saronno, proverà a ripetersi anche con un’altra tra le prime della classe, ovvero Cirié.