Bitcoin ha superato per la prima volta i $100.000 da qualche giorno.

Dopo un massimo storico vicino ai $104.000, si registrano ora lievi prese di profitto. Tuttavia, la criptovaluta più preziosa al mondo rimane vicina al suo massimo storico.

Ma qual è l’origine di questa recente impennata dei prezzi? Gli investitori e le balene hanno recentemente spinto verso l’alto il valore di Bitcoin.

Aumento delle balene nel mercato cripto: un segnale rialzista per BTC

Around 400 new #Bitcoin whales—holding between 100 and 10,000 $BTC—have joined the network in the last two weeks! pic.twitter.com/7qY6EGOWKv — Ali (@ali_charts) December 4, 2024

Le balene sono grandi investitori che detengono enormi quantità di Bitcoin, tipicamente compresi tra 100 e 10.000 BTC. Queste entità hanno un’influenza significativa sul mercato, poiché le loro attività possono provocare importanti movimenti di prezzo.

Un aumento del numero di belene è spesso interpretato come un segnale di crescente fiducia in Bitcoin.

Nelle ultime due settimane, secondo l’analisi di Ali Martinez, circa 400 nuove balene si sono unite alla rete. Questo aumento suggerisce un crescente interesse da parte di investitori istituzionali e grandi investitori privati, che potrebbero star speculando su un imminente rally.

La maggiore accumulazione in questo segmento rappresenta un potenziale supporto per l’attuale tendenza rialzista di Bitcoin e potrebbe essere interpretata come un segnale positivo a lungo termine. Le balene, infatti, sembrano credere fermamente nel potenziale di BTC.

Gli investitori spingono Bitcoin al massimo storico

Per la prima volta, Bitcoin ha superato la soglia dei $100.000 , un risultato che evidenzia una crescente domanda istituzionale.

Il Coinbase Premium Index, che misura le differenze di prezzo tra Coinbase e altri exchange, mostra un valore positivo, segnalando una maggiore pressione d’acquisto da parte degli investitori statunitensi.

Questo aumento è sostenuto dalla crescente adozione di Bitcoin da parte dei trader. Gli analisti prevedono che questo trend potrebbe continuare, soprattutto grazie agli sviluppi politici negli Stati Uniti che stanno rafforzando la fiducia nel mercato delle criptovalute.

La combinazione di interesse istituzionale e segnali regolatori favorevoli crea una base costruttiva che potrebbe portare Bitcoin a guadagnare ulteriormente valore nel lungo termine.

Bitcoin passes $100k as institutional demand drives the market. The Coinbase Premium Index highlights sustained buying pressure from U.S. investors. pic.twitter.com/eZvKFCmVxs — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 5, 2024

Alternativa a Bitcoin: forte slancio per FLOCK

Mentre Bitcoin rimane l’investimento di base, gli investitori cercano sempre opportunità per ottenere rendimenti più elevati e per questo puntano su presale di criptovalute che partono con una valutazione bassa.

Flockerz ha attirato grande interesse come progetto blockchain innovativo nella sua presale. Con un approccio dinamico “Vote-to-Earn”, il progetto combina la partecipazione attiva e incentivi finanziari attraenti.

Gli utenti ne beneficiano partecipando a votazioni, ottenendo ricompense sotto forma di token. Questa strategia crea un forte senso di comunità all’interno dell’ecosistema. Ciò che colpisce è la risposta dei trader: sono già stati investiti oltre $4,5 milioni durante la presale, con una tendenza in rapida crescita.

Al centro del progetto c’è l’Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) “Flocktopia”. Questa permette ai detentori di token di partecipare attivamente alle decisioni strategiche. Che si tratti di strategie di marketing o sviluppi tecnologici, la comunità ha una voce che conta. Per incentivare ulteriormente questa partecipazione, sono stati introdotti premi in token che dovrebbero rafforzare l’impegno dei membri. Con il sistema Vote-to-Earn, Flockerz punta su una nuova tendenza.

Un fattore decisivo per aumentare la fiducia in Flockerz è la ben strutturata allocazione dei token. Ben il 70% dei token è riservato alla comunità, mentre il resto è destinato a scopi strategici come la presale, le campagne di marketing e la liquidità.

Inoltre, il progetto si distingue per le allettanti opportunità di investimento. Nella presale di dicembre, sono previste ricompense per lo staking superiori al 500% APY. Grazie all’integrazione di vari metodi di pagamento come ETH, USDT, BNB e carte di credito, si rivolge a una base di investitori ampia. Verifiche indipendenti da parte di Coinsult e SolidProof hanno confermato la solidità dello smart contract.

Con la sua presale, Flockerz unisce approcci innovativi, una forte partecipazione della comunità e una solida sicurezza. Con queste caratteristiche distintive, il progetto punta a affermarsi come uno dei più promettenti nuovi arrivati nel settore cripto. Tra circa due giorni il prezzo aumenterà, quindi è il momento giusto per agire e ottenere i massimi guadagni.

Vai alla prevendita di Flockerz