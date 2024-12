CASTIGLIONE OLONA – Sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre si è svolta “Castiglione solidale“, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione civile Castiglione Olona e il Gruppo Alpini.

Si tratta di un’iniziativa volta a portare un po’ della magia del Natale, insieme a un aiuto concreto, a bambini e adulti in difficoltà. Durante queste giornate, infatti, sono stati raccolti generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle persone in difficoltà del territorio. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla Caritas, che si occuperà di distribuirlo a chi ne ha più bisogno.

Per questa iniziativa, la Masolino ensemble ha dato uno speciale contributo, collaborando con artigiani volontari che hanno realizzato alberelli illuminati e angioletti decorativi creati utilizzando bottoni colorati di diverse dimensioni. Parte degli incassi derivanti dalla vendita dei gadget natalizi verrà devoluta all’Associazione Ciechi di Varese. Un’altra iniziativa di rilievo è quella messa in atto dell’associazione Sir John Varese di Castiglione Olona, che destina i fondi raccolti per affrontare situazioni di necessità. Questa associazione si impegna nella diffusione della cultura dell’economia equa e solidale, promuovendo un modello economico rispettoso dei produttori, dei consumatori e dell’ambiente.

“Ancora una volta, i cittadini di Castiglione Olona hanno dimostrato il loro grande cuore, partecipando attivamente alle iniziative solidali. Grazie al loro impegno e alla loro generosità, sarà possibile regalare un Natale speciale anche a chi si trova in difficoltà” rilevano dal Comune.