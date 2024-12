Comasina

CESANO MADERNO – I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Seveso in via Duca d’Aosta a Cesano Maderno procedono a pieno ritmo. Nei giorni scorsi, operai e tecnici sono stati impegnati nella delicata fase di rimozione delle balaustre originali, risalenti agli anni Venti del Novecento. Questi elementi, considerati di interesse storico dalla Soprintendenza, saranno sottoposti a un accurato restauro per essere poi ricollocati sulla nuova struttura.

Secondo il cronoprogramma, i prossimi passi prevedono lo smantellamento dell’attuale ponte, con l’obiettivo di mantenere i tempi previsti per il completamento dell’opera.

Il progetto non solo garantirà un miglioramento infrastrutturale, ma permetterà anche di preservare un pezzo di storia locale, integrando il nuovo ponte con le balaustre restaurate, simbolo del passato della città.

(foto: i lavori sul ponte)

09122024