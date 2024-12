Città

SARONNO – È ufficialmente partito oggi, lunedì 9 dicembre, il progetto che porterà i City Angels a operare nella città di Saronno, con l’inizio delle attività previsto tra gennaio e febbraio 2025. L’obiettivo principale è offrire supporto alla comunità, con particolare attenzione alla sicurezza e alla solidarietà.

Questa mattina, in conferenza stampa, Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha annunciato l’iniziativa. L’associazione, già attiva in 20 città italiane e due svizzere, ha scelto Saronno come la 21ª città dove estendere la sua attività.

I Servizi Offerti dai City Angels

I City Angels, da oltre 30 anni, sono conosciuti per la loro opera di volontariato: Furlan ha sottolineato come l’associazione offra diversi tipi di supporto: “Aiuto ai senzatetto, assistenza a chi rimane con l’auto in panne, interventi in caso di situazioni di tensione e anche aiuto agli anziani con le commissioni quotidiane. Nel corso dell’ultimo anno ci sono arrivate anche richieste di servizi specifici da parte delle vittime di stalking”. Essenziale la collaborazione con le forze dell’ordine: “In situazioni di emergenza, come un ubriaco che molesta una ragazza o una rissa, i City Angels intervengono prontamente, chiamando anche le forze dell’ordine. Inoltre, i City Angels forniscono anche servizi di ordine pubblico durante eventi”.

Chiamata ai Volontari

Il progetto, che prenderà il via nel nuovo anno, ha bisogno del supporto di volontari locali. Furlan è molto chiaro: “Non è un volontariato per tutti: cerchiamo persone coraggiose, ma anche calme e con sangue freddo”, ha specificato.

Chi è interessato a diventare un volontario può inviare una mail a [email protected], allegando il proprio curriculum, una breve nota sulla sua motivazione e i propri contatti. In seguito, verrà fissato un colloquio telefonico, durante il quale verranno spiegate le attività, i corsi da seguire per diventare volontari e i servizi da garantire (almeno uno alla settimana). “I nostri volontari dicono che sono le tre ore più belle della settimana” ha concluso Furlan.

Sede Operativa e Collaborazioni

Per poter svolgere al meglio le proprie attività, i City Angels necessitano di uno spazio dove potersi organizzare e su questo l’Amministrazione si è già attivata. “Al momento – ha spiegato l’assessore Laura Succi – sono in corso valutazioni per la scelta della sede. Si stanno prendendo in considerazione due spazi: uno in zona Saronno Sud, dove è in corso un altro progetto, e un altro nella sede Unitre, che potrebbe ospitare un piccolo locale utile per i volontari”.

Il presidente di Unitre, Lucia Saccardo, ha espresso la disponibilità dell’associazione a collaborare con i City Angels. “Siamo pronti a supportare tutte le iniziative che possano contribuire a risolvere i problemi della comunità” ha dichiarato.

Obiettivi Fino al 2027

L’obiettivo del progetto è quello di consolidare la presenza dei City Angels a Saronno con un accordo che possa estendersi fino al 2027. “Siamo pronti a partire con Saronno nel nuovo anno, e speriamo di ricevere molte candidature” ha concluso Signori.

