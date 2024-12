ilSaronnese

CESATE – La Croce Viola di Cesate offre un’opportunità per chi desidera formarsi nel campo del primo soccorso e dell’assistenza sanitaria. A partire da gennaio, sarà possibile partecipare a un corso gratuito che permetterà di acquisire competenze fondamentali per diventare soccorritori qualificati.

Il corso, che si terrà con frequenza bisettimanale nei giorni di lunedì e mercoledì, sarà presentato ufficialmente nella serata di mercoledì 8 gennaio, alle 21, nel salone Incontri dell’oratorio San Francesco, in via Venezia. Durante l’incontro, patrocinato dal comune di Cesate, chiunque potrà iscriversi senza impegno e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Il percorso formativo è articolato in tre moduli progressivi. Il primo modulo, della durata di 16 ore, è dedicato a chi desidera diventare operatore per trasporti semplici. Per chi intende approfondire le proprie competenze, il secondo modulo, di 46 ore, forma operatori per trasporti sanitari e prevede un esame finale di teoria e pratica. Infine, il terzo modulo, che comprende 78 ore di formazione, è rivolto a chi ha già completato i primi due moduli e vuole specializzarsi come soccorritore di emergenza in ambulanza. Anche quest’ultimo modulo prevede un esame finale esterno, sia teorico che pratico.

Per partecipare, basta contattare la Croce Viola di Cesate. È possibile telefonare al numero 0299067120, inviare una mail a [email protected], oppure visitare il sito web www.croceviolacesate.it.