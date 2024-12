In un post su Twitter all’inizio di questa settimana, Toray Kortan ha sottolineato come questi token potrebbero essere pronti a salire.

E la sua previsione sembra essere corretta: Best Wallet (BEST), un progetto cripto in rapida crescita, ha già raccolto oltre $2 milioni durante la sua ICO.

Kortan, noto per le sue previsioni accurate e con oltre 59.000 persone che lo seguono su Twitter, dice che grandi cambiamenti stanno per arrivare nel mercato.

Il suo post di lunedì ha attirato l’attenzione di tutti, poiché ha speculato che le utility coin sono la prossima nicchia da tenere d’occhio.

“Se le criptovalute si integrano nella società, la società dovrà derivare valore dall’utilità” ha scritto Kortan, accennando al fatto che i giorni della pura speculazione potrebbero essere finiti.

E ha ragione.

C’è una grande differenza tra un token che rimane semplicemente nel wallet e uno che alimenta servizi nel mondo reale, come i pagamenti transfrontalieri o la gestione delle identità digitali.

Se le cose stanno davvero evolvendo nella direzione che tutti (e Trump) dicono che stiano prendendo…

— T (@TorayKortan) December 2, 2024