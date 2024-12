Altre news

SARONNO / GERENZANO – Ieri sera alle 21.45 sull’ex Varesina a Saronno, che in quel tratto prende il nome di viale Europa, alla rotonda dove c’è l’ingresso di Origgio-Uboldo dell’autostrada A9 tampomanento fra due auto: un uomo di 51 anni ha dovuto fare ricorso a cure mediche per lievi contusioni; sul posto l’intervento dei carabinieri della Compagnia cittadina e di un ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

Ieri alle 13.25 in via Leonardo Da Vinci a Gerenzano per una caduta dalla motocicletta è stato invece soccorso un ragazzo 27enne, che è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno dall’ambulanza della Croce rossa saronnese, per essere medicato di non gravi lesioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

