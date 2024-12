Città

Nel trentunesimo anniversario della tragica scomparsa di Maria Cristina Luinetti, giovane saronnese appartenente al Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, arrivano le parole di commemorazione da parte della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Maria Cristina Luinetti perse la vita a Mogadiscio il 9 dicembre 1993, a soli 24 anni, mentre prestava servizio presso il Poliambulatorio della missione internazionale di pace. Tentò di fermare un uomo armato entrato nella struttura, sacrificando la propria vita. Fu la prima donna italiana a cadere in una missione internazionale di pace.

Giorgia Meloni ha voluto ricordare così la sua figura: “Nel ricordo di Maria Cristina Luinetti, giovane rappresentante del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana caduta a Mogadiscio il 9 dicembre 1993, all’età di 24 anni, nel tentativo di fermare un uomo armato entrato nel Poliambulatorio ove prestava servizio. È stata la prima donna italiana a cadere nel corso di una missione internazionale di pace. Oggi, nel trentunesimo anniversario della sua scomparsa, desidero richiamare alla memoria la figura di questa coraggiosa donna, esempio di pace e amore, la cui dedizione e forza d’animo ispirano ancora l’azione di tanti che credono nel valore dell’aiuto e dell’altruismo.”

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso omaggio con queste parole: “Onoriamo la memoria di Sorella Maria Cristina Luinetti, Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, prima italiana caduta in missione di pace, che a soli 24 anni, il 9 dicembre 1993 a Mogadiscio, sacrificò la propria vita per difendere l’ospedale dove operava. Il suo straordinario coraggio e la sua dedizione sono esempio per tutti noi.”

Il ricordo di Maria Cristina Luinetti rimane vivo, testimoniando l’importanza del sacrificio, della solidarietà e dell’altruismo, valori che continuano a ispirare chi opera nel campo delle missioni umanitarie e di pace.

