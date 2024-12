Città

SARONNO – Un’effrazione “con scalata” ma infruttuosa è stata messa a segno ieri, domenica 8 dicembre, in via Torres nella zona di Cascina Colombara. Due ladri, con indosso dei passamontagna, sono riusciti ad accedere a un appartamento scalando la facciata dell’edificio, utilizzando le gronde per raggiungere il primo piano. L’azione è avvenuta nel tardo pomeriggio, i malviventi che sono passati dai giardini condominiali per arrivare fino al terrazzo dove hanno forzato una finestra. I malviventi hanno agito dal lato “campagna” nella speranza di non essere visti dai passanti e residenti.

Nonostante l’abilità con cui sono riusciti a entrare nell’abitazione, i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Un tentativo di furto che si è concluso con un nulla di fatto, ma che ha destato molta preoccupazione tra i residenti della zona.

L’episodio si inserisce in una serie di furti e tentativi di furto nella stessa zona. Due settimane fa, infatti, sempre in via Torres, ma dal lato di piazza, sono stati rubati i pluviali in rame. La ripetizione di questi eventi sta alimentando un clima di allerta tra i cittadini. La segnalazione dei residenti è stata prontamente inoltrata alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto e monitorando la zona.

