SARONNO – Uno striscione con lo slogan “No Digosbus, trasferte libere“ è comparso ieri, domenica 8 dicembre, sulla facciata dello stadio Colombo Gianetti: un’azione simbolica degli ultras del Saronno per esprimere il proprio sdegno nei confronti del divieto di trasferta imposto dalla Questura in occasione del derby con il Legnano. Una misura che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Varese, suscitando reazioni indignate nella tifoseria.

La decisione della Prefettura è stata giustificata con motivi di ordine pubblico, temendo possibili disordini tra le opposte tifoserie. Questo tipo di provvedimento non è nuovo e si ripete da tempo in occasione dello storico derby.

Nella nota del Fronte Ribelle Saronno 1993, l’amarezza è evidente: “La trasferta sarà interdetta ai residenti in provincia di Varese. […] Vietare e non affrontare il problema sembra ormai la soluzione più semplice. Non ‘sbattersi’ per gestire poco più di 100 persone sembra la linea più facile da adottare”

La protesta si conclude: “Prendiamo atto di questa decisione e continuiamo il nostro cammino a testa alta, lottando contro tutte le logiche malate di questo calcio e di quanto gli ruota intorno.”

