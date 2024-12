Sport

SARONNO – Fra i temi del weekend sportivo appena trascorso, il pari 2-2 nell’atteso derby della 14′ giornata del campionato di calcio di Eccellenza fra Legnano e Fbc Saronno. Nel dopo partita parola a Riccardo Vaglio, giocatore saronnese che ha sbloccato il risultato con un bel gol, ed al tecnico saronnese Fiorenzo Roncari; nonchè al nuovo allenatore del Legnano, arrivato da pochi giorni, Gianluca Porro, che èriuscito ad ottenere dai lilla, molto inguaiati in classifica, una prova particolarmente grintosa.

Per il basket, campionato maschile di serie B Nazionale, delusione per l’Az Robur Saronno battuta in casa al Palaborsani di Castellanza alla Virtus Imola e che quindi interrompe la serie positiva. Parola al coach saronnese, Stefano Gambaro, per analizzare i motivi della battuta d’arresto.

