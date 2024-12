iltra2

TRADATE -Un pomeriggio magico dedicato ai più piccoli è in programma venerdì 13 dicembre alla Biblioteca Frera di via Zara a Tradate. Il gruppo di volontarie Voci di Carta invita tutti i bambini dai 3 ai 7 anni a partecipare al tradizionale appuntamento con le letture animate a tema natalizio.

L’evento inizierà alle 16.30 e sarà seguito da un laboratorio creativo, pensato per coinvolgere i bambini in un’esperienza divertente e stimolante. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera del Natale, stimolando la fantasia e la manualità.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata direttamente al banco prestiti della biblioteca oppure telefonando al numero 0331841820. Un appuntamento da non perdere per regalare ai più piccoli un momento di allegria e creatività.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un precedente evento alla biblioteca Frera di via Zara a Tradate)

09122024