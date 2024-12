Comasco

BREGNANO – Un episodio di truffa ha colpito Bregnano, nel comasco, dove una donna di 78 anni è stata vittima di un raggiro tanto singolare quanto crudele. L’autore, con un gesto apparentemente benevolo, ha offerto alla signora una medaglietta di Lourdes. Tuttavia, dietro questo atto si nascondeva un piano ben architettato: approfittando della fiducia della vittima, il truffatore è riuscito a sottrarle oro e denaro.

L’episodio è stato prontamente denunciato ai carabinieri della Compagnia di Cantù, competente per territorio, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del colpo. Un caso che riporta in primo piano l’importanza di sensibilizzare soprattutto le persone anziane sui rischi di truffe e raggiri, spesso mascherati da gesti di apparente gentilezza.

(foto archivio)

09122024