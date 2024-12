Sport

SARONNO – Nel weekend calcistico, spicca il pari nel derby fra Legnano e Fbc Saronno; restando in Eccellenza vittorie come da pronostico per Caronnese e Ardor Lazzate che restano nelle zone alte. In Prima categoria passo falso del Sc United che resta comunque prima mentre è risorta la Gerenzanese, tornata ad una vittoria che mancava da tempo e che riporta un po’ di fiducia e buon umore nella società di Gerenzano, neo promossa in questa categoria.

In Seconda categoria si fanno notare invece i successi per Cogliatese e Dal Pozzo. Da segnalare anche il ritorno alla vittoria dell’Amor sportiva.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

(foto: una fase di Legnano-Fbc Saronno, atteso derby del campionato di Eccellenza)

09122024