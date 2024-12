Città

SARONNO – Un’iniziativa che unisce sport ed eccellenza dolciaria saronnese. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra la Robur Calcio e la storica azienda Paolo Lazzaroni & Figli, arriva il Panettone Robur, una specialità natalizia dedicata a tutti i tifosi e cittadini.

Il Panettone tradizionale Lazzaroni, nel formato da un chilogrammo, sarà donato a tutti i tesserati della Robur Calcio come simbolo di appartenenza e condivisione delle festività. Ma non solo: anche chi non fa parte della società potrà portare questa delizia sulla propria tavola natalizia. È possibile richiedere il panettone con un’offerta libera a partire da 12 euro, fino ad esaurimento scorte.

Per prenotarlo è sufficiente contattare la segreteria della Robur Calcio al numero 349 819 3641 o il responsabile Nocera al numero 340 148 7450, tramite telefono o WhatsApp.

Questa collaborazione celebra non solo lo spirito natalizio, ma anche due importanti realtà del territorio che si impegnano a promuovere i valori dello sport e delle tradizioni locali. Un dolce modo per rendere il Natale ancora più speciale e rafforzare il senso di comunità.

