Calcio

SOLBIATE ARNO – L’ex tecnico saronnese, da quest’anno mister della corazzata Solbiatese, analizza il primo passo falso della sua squadra, donenica scorsa in casa del Mariano (2-1): Danilo Tricarico si è soffermato sulla partita con una intervista pubblicata sui social della formazione varesotta.

“Abbiamo giocato contro una squadra preparata, forte e che ha una sua identità ben visibile. Noi dal canto nostro, a mio parere, abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, come al solito tentando di imporre il nostro gioco e provando ad aggredire i nostri avversari – rimarca Tricarico – Ci è mancata lucidità nella gestione di qualche possesso su entrambi i lati del campo, però il loro portiere è stato l’Mvp della partita e questo la dice lunga sulla mole di occasioni create. Poi però c’è anche da saper gestire e difendere e su questo abbiamo peccato”.



Prosegue Tricarico: “Forse è vero che prima o poi una sconfitta doveva pur arrivare, anche se noi lavoriamo ogni giorno a testa bassa per far sì che le cadute non ci siano o siano in minor numero possibile. Sta di fatto che non dobbiamo fare drammi, siamo ancora al primo posto e abbiamo tutto nelle nostre mani”.



Il pensiero è intanto già rivolto alla gara di mercoledì sera, semifinale di ritorno contro l’Orceana di mercoledì sera: “Sarà un appuntamento fondamentale. In questi giorni proveremo a ricaricarci fisicamente e mentalmente per sfruttare la chance di tornare subito a vincere e volare, di nuovo dopo l’anno scorso, in finale regionale di coppa. Siamo uniti, siamo forti e ce la vogliamo fare”.

Risultati

14′ giornata di Eccellenza. Sabato: Meda-Robbio Libertas 1-0. Domenica Base 96 Seveso-Ardor Lazzate 0-1, Cinisello-Vergiatese 2-1, Ispra-Caronnese 0-3, Legnano-Fbc Saronno 2-2, Lentatese-Casteggio 3-3, Mariano-Solbiatese 2-1, Sedriano-Rhodense 1-1, Sestese-Pavia 1-2.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Mariano 33, Pavia e Caronnese 32, Ardor Lazzate e Rhodense 31, Fbc Saronno 25, Meda 20, Vergiatese 19, Cinisello 17, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Ispra 15, Sestese 12, Legnano e Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

10122024