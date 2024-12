CARONNO PERTUSELLA – L’ex tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, approdato in serie D come allenatore del Club Milano, è stato nei giorni scorsi esonerato dalla società che fa base a Pero.

Questo il comunicato ufficiale.

La società Club Milano comunica di aver sollevato Manuel Scalise dall’incarico di allenatore della prima squadra. Tornato questa estate dopo la bellissima esperienza in Eccellenza nella stagione 2020/2021, l’intera famiglia biancorossa lo ringrazia per l’impegno, la serietà e la passione dimostrata in questi mesi, non semplici e tantomeno fortunati sotto l’aspetto degli episodi e, non ultimi, degli infortuni. Siamo rammaricati e riconosciamo a Manuel grandi doti tecniche e un’invidiabile cultura del lavoro, tuttavia, purtroppo, la situazione in classifica ci ha spinto a compiere determinate azioni.