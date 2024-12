ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Circa una cinquantina di genitori presenti all’incontro pubblico dello scorso mercoledì 4 dicembre, durante il quale il sindaco Marco Giudici ha fatto il punto della situazione cantieri in città, presentando i cantieri finiti e quelli ancora in corso. Un tema molto sentito, in città, dopo che una rappresentanza di genitori aveva chiesto in consiglio comunale risposte circa la fine dei lavori nelle scuole, nel mese scorso.

In un intervento iniziale, il sindaco ha chiarito che sono sette i cantieri in città: due riguardano le vie Edison e Tagliamento; altri cinque la media De Gasperi, il nido Il Pettirosso, la mensa Ignoto Militi, la biblioteca di via Ariosto e la palestra di Bariola. Due, invece, quelli conclusi: la riqualificazione energetica della piscina comunale e degli spazi di via Ariosto, che ora ospitano provvisoriamente il nido.

Moltissime le domande circa la scuola media De Gasperi: la fine dei lavori era stata ipotizzata per la fine di novembre, ma a causa di alcuni problemi emersi durante il cantiere ci vorranno altri 40 giorni per completare i lavori al tetto. Inoltre, l’amministrazione ha commissionato ad una società esterna le analisi per l’antisfondellamento dei soffitti in tutte le aule: ci vorranno 15 giorni per i lavori nelle aule in cui ci sono stati danni, ma potrebbe essere necessario intervenire anche in altre aule. Nel mentre, diverse classi sono state spostate alla scuola Sant’Alessandro. Agibile, invece, il portico, i pilonicini e la scala d’ingresso.

Anche il nido Il Pettirosso ha visto i lavori prolungarsi: durante il cantiere è emerso che le canne fumarie dell’edificio avevano delle fibre di amianto. Si è dovuto procedere alla bonifica e al rinforzo delle solette.

Molte le opere in programma per il 2025: la velostazione, nuovo centro cottura nell’area della scuola Sant’Alessandro e gli alloggi per i diversamente abili vicino al Cdd, di cui si dovrebbero sbloccare a breve i finanziamenti. A questo si aggiungono: la nuova palestra per la primaria, la riqualificazione dell’ex-littorio e del parco vicino e nuovi appartamenti da dedicare agli anziani in via 4 novembre.

