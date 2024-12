ilSaronnese

CISLAGO – Domenica 8 dicembre, con l’accensione dell’albero in piazza Toti, è stato dato ufficialmente il via a “Natale insieme”, il ricco programma di eventi culturali e iniziative, che l’Amministrazione ha voluto organizzare per la gioia di grandi e piccoli.

Nonostante il tempo incerto, tantissime persone hanno affollato la bellissima piazza del paese, dimostrando che lo spirito natalizio può sfidare anche il cielo più nuvoloso. Le associazioni hanno arricchito il programma della giornata, primo dei tanti eventi, promuovendo bellissime attività, animazioni e laboratori per i bambini, in uno scenario da fiaba, realizzato con un’attenzione particolare verso i più piccini e le loro famiglie.

“Un ringraziamento speciale a tutti i volontari che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento e alle tante persone che hanno partecipato” dicono dal Comune cislaghese.

(foto: alcuni immagini dell’evento)

