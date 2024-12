Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ladri in azione alla sede della Croce Azzurra ODV di via Caposile: un gesto che ha colpito non solo il patrimonio, ma anche il senso di sicurezza e la tranquillità dei volontari. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, mentre gli equipaggi erano fuori sede per interventi di soccorso. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e scassinato i distributori automatici di bevande, portando via un bottino di scarso valore economico ma dal grande impatto emotivo.

I volontari, sconvolti dall’accaduto, hanno espresso la loro amarezza: “È come se qualcuno avesse fatto irruzione in casa propria”. Tanta la rabbia e l’incredulità per il furto. “Siamo consapevoli della vulnerabilità delle nostre strutture e, per questo, chiediamo con forza che vengano adottate misure per la messa in sicurezza degli ambienti. Questo è fondamentale affinché i nostri volontari, che dedicano tempo ed energie per il bene della comunità, possano svolgere i turni, soprattutto quelli notturni, in condizioni di sicurezza e serenità. Ci domandiamo fino a che punto possano spingersi queste persone, se così si possono definire. Gli atti come quello subito non solo minano il nostro lavoro, ma colpiscono anche l’intera comunità che beneficiamo”

E lanciano un appello: “Noi volontari saremo presenti domenica 15 dicembre nei piazzali delle chiese per una raccolta fondi: acquistando una stella di Natale, sarà possibile contribuire alla sicurezza e al futuro delle attività della Croce Azzurra Odv. Un piccolo gesto che può fare la differenza per chi ogni giorno è in prima linea al servizio del territorio”.

