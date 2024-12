Limbiate

LIMBIATE – Oggi in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il Comune di Limbiate, in collaborazione con Anpi Limbiate e Rete Limbiate, organizza un evento speciale dedicato alla riflessione sui valori universali di pace e giustizia.

Quando: Martedì 10 dicembre alle 20.30

Dove: Aula consiliare “Falcone Borsellino” a Villa Mella (foto) in via Dante 38 a Limbiate

Al centro della serata, la presentazione del libro “I partigiani della pace”, un’opera che si propone come un autentico manuale di pace. Il volume è arricchito dai contributi di figure di rilievo come Maurizio Acerbo, Vittorio Agnoletto, Moni Ovadia e Alex Zanotelli, e invita a un dialogo profondo su temi fondamentali come la nonviolenza e la solidarietà.

La serata vedrà la partecipazione di:

Laura Tussi, autrice, docente, giornalista e scrittrice, esperta in pedagogia nonviolenta e interculturale;

Fabrizio Cracolici, autore e ricercatore di storia contemporanea;

Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso durante una missione umanitaria delle Nazioni Unite.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere sul significato della pace e sull’importanza di costruire un futuro fondato su valori universali.

Ingresso libero.

Un appuntamento per tutti coloro che desiderano confrontarsi su tematiche cruciali e attuali, nel segno del dialogo e della solidarietà.

10122024