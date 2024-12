ilSaronnese

Le vetrine dei commercianti di Cislago, Gerenzano e Origgio sono pronte a sfidarsi a colpi di luci scintillanti, decorazioni creative e atmosfere incantate. Torna il concorso delle vetrine natalizie più originali, una competizione che invita tutti a lasciarsi sorprendere e a vivere appieno la magia del Natale. Quest’anno più che mai, la fantasia e la tradizione si incontrano per trasformare le strade dei tre comuni in un vero e proprio spettacolo natalizio.

L’iniziativa, organizzata dai commercianti di Cislago, Gerenzano e Origgio con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno e la mediapartner di ilSaronno, nasce dal grande successo dell’edizione 2023, che ha visto protagoniste le vetrine di Origgio. Il concorso si è rivelato un’occasione speciale per valorizzare il commercio locale e creare un’atmosfera di festa capace di coinvolgere tutta la comunità.

Partecipare è semplice: si può votare via WhatsApp al + 39 3202734048 o utilizzando il QR code esposto su ciascuna vetrina. È sufficiente indicare il numero della vetrina preferita e lasciare che la magia del Natale faccia il resto. Alla fine del concorso, sarà premiata la vetrina più natalizia di ciascun comune, ma solo una conquisterà il titolo assoluto di “Vetrina di Natale” grazie al maggior numero di voti raccolti.

Non perdete l’occasione di passeggiare per le vie dei vostri comuni, ammirare le vetrine addobbate e approfittarne per fare un po’ di shopping natalizio. È il momento ideale per sostenere i negozi locali e vivere lo spirito delle feste tra luci, colori e idee regalo originali. Per una panoramica completa delle vetrine in gara, ilSaronno pubblicherà delle fotogallery dedicate a ciascun comune, complete di foto, nomi dei negozi e contatti online per chi desidera mettersi in contatto direttamente con i commercianti.

Non resta che votare, vivere la magia del Natale e regalarsi un momento di gioia tra le vetrine dei nostri comuni. Buon Natale e buono shopping a tutti!

TUTTE LE VETRINE DI CISLAGO

TUTTE LE VETRINE DI GERENZANO

TUTTE LE VETRINE DI ORIGGIO

