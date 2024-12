ilSaronnese

ORIGGIO – Il comune di origgio ha stanziato 55mila euro per supportare i cittadini in difficoltà economica con il pagamento delle bollette del gas naturale relative all’anno 2023. L’iniziativa mira a sostenere in particolare pensionati con redditi bassi e famiglie numerose, categorie tra le più colpite dall’aumento dei costi energetici.

Per richiedere il bonus, i cittadini devono soddisfare i seguenti criteri: essere titolari di un’utenza domestica per il gas naturale e residenti nell’alloggio per cui si richiede il contributo (l’intestazione può essere anche a nome di un componente del nucleo familiare); presentare un Isee 2023 uguale o inferiore a 20.010 euro, oppure fino a 23.345 euro se nel nucleo familiare ci sono almeno tre figli fiscalmente a carico.

Il contributo non potrà superare le spese effettive sostenute e documentate per la fornitura del gas nel 2023. Pertanto sarà necessario allegare alla domanda copia delle fatture ricevute dal gestore, indicando i pagamenti effettuati o eventuali situazioni di morosità.

Per chi vive in condomini con forniture centralizzate, sarà indispensabile fornire la documentazione rilasciata dall’amministratore o dall’ente che gestisce la ripartizione delle quote. I documenti dovranno specificare l’intestatario della fornitura, gli importi a carico del richiedente e i periodi di fornitura, accompagnati dalle prove di pagamento. Qualora una fattura includa più annualità, gli importi saranno suddivisi proporzionalmente tra i mesi indicati, con calcolo specifico per il 2023.

Una volta chiuso il bando, le domande saranno valutate in base all’Isee in ordine crescente, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. I moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito del comune o ritirati nell’apposito espositore situato all’ingresso del municipio.

