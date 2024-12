Cronaca

SOLARO – Incidente col monopattino ieri sera in via Varese a Solaro: l’allarme è scattato alle 20.15 e sul posto è accorsa l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce viola. E’ stato soccorso un uomo, medicato di lievi lesioni; non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

A Limbiate ieri alle 9.40 tamponamento tra due automobili in corso Europa: sono rimaste ferite lievemente due persone, di 35 e 36 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e una della polizia locale oltre ad una ambulanza della Croce rossa di Lainate; i feriti sono ststi medicati all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

