Pepe è aumentato del 19% nelle ultime 24 ore, superando il suo precedente massimo storico (ATH) nel processo.

Ma l’attenzione concentrata su Pepe apre la porta anche ad alternative di Pepe che potrebbero salire in maniera esponenziale.

Pepe entra tra le prime 20 criptovalute per market cap

Pepe è recentemente diventato la terza meme coin ad entrare tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato, superando Uniswap durante la sua recente corsa verso un massimo storico (ATH).

Dopo un aumento del 19% oggi, Pepe è scambiato a $0,00002549 con una capitalizzazione di mercato di $10,27 miliardi e un volume di scambi nelle ultime 24 ore di $7,7 miliardi. È anche aumentato del 21% questa settimana e del 136% questo mese.

Gli analisti hanno notato che il volume di scambi di Pepe è eccezionalmente alto, il che riflette la potenza in crescita del progetto.

Ha creato un ATH sabato di $0,00002549, ma attualmente è scambiato al 4% in meno. Tuttavia, il mercato crede che la corsa di Pepe non sia ancora finita.

I trader si aspettano ulteriori guadagni

Pepe è in fiamme in questo momento, e le persone sono in fila per acquistarlo.

Lookonchain riporta che le balene continuano ad acquistare Pepe, con due wallet che probabilmente appartengono alla stessa balena in cui sono stati spesi $4,89 milioni per il token.

Whales are buying $PEPE! 2 wallets (likely belonging to the same whale) spent 4.89M $USDC to buy 190.14B $PEPE at an average price of $0.00002572 in the last 6 hours! Address:

0xcb1f2b9562a7a4e2029db54d504dfe4b1e46b7dc

0xb721c74a0a1c97187146d1fe7df94a9d8752481d pic.twitter.com/LomPm6rg4F — Lookonchain (@lookonchain) December 8, 2024

E gli analisti si aspettano guadagni molto più significativi rispetto a quelli visti di recente.

Ad esempio, il famoso trader di Pepe, Plazma, osserva che il prezzo ha appena rotto un pattern cup-and-handle, che di solito porta a un breakout esplosivo.

Secondo Plazma, questo potrebbe catapultare Pepe da 3x a 10x più in alto rispetto al suo attuale prezzo.

$PEPE ATH at 2695 and a cup and handle pattern that usually breaks out into a prolonged 3-10x move. pic.twitter.com/znNxO3jimV — Plazma (@Plazma0x) December 7, 2024

Allo stesso modo, Bluntz suggerisce che l’ultimo ATH di Pepe segna l’inizio di un breakout maggiore e non la fine della sua attuale corsa.

Complessivamente, l’outlook per Pepe è entusiasmante grazie alle sue forti performance di prezzo, al volume di scambi elevato e al supporto dei trader esperti.

Ma con Pepe che scambia a una capitalizzazione di mercato di $10 miliardi, è solo una questione di tempo prima che un’alternativa a Pepe salga e raggiunga potenzialmente $1 miliardo.

Quali alternative a Pepe potrebbero esplodere prossimamente?

Una delle alternative più promettenti in questo momento è Wall Street Pepe. Il progetto prende il comportamento rilassato di Pepe e lo mescola con l’energia ambiziosa di Jordan Belfort, puntando a coltivare un esercito di investitori “piccoli” che scelgono di diventare ricchi.

Ma oltre al trend accattivante, Wall Street Pepe offre strumenti che aiutano la sua comunità a avere successo nel mercato.

Fornisce informazioni che comprendono dati chiave, chiamate importanti e segnali. Gli utenti sapranno cosa comprare e quando farlo.

Flying 1st class on the WEPE express. Up only. 🐸⚔️ pic.twitter.com/4rJ9k8mvyN — Wall Street Pepe (@WEPEToken) December 7, 2024

Gli sviluppatori stanno anche creando un gruppo di insider del trading, dove la comunità può condividere strategie e massimizzare le possibilità di guadagni tramite il lavoro di squadra.

Tutto questo posiziona i detentori di Wall Street Pepe in posizione strategica per anticipare il mercato. Inoltre, possono anche guadagnare $WEPE gratuiti all’interno dell’ecosistema.

Ad esempio, gli utenti possono inviare idee di trading al team e guadagnare $WEPE in cambio, o possono mettere in staking i loro token.

Wall Street Pepe è più di una semplice meme coin. È un intero ecosistema progettato per il successo della comunità.

Il progetto è attualmente in fase di presale e ha raccolto $3 milioni in meno di una settimana.

L’analista Austin Hilton ha evidenziato il suo potenziale in un video recente. Tuttavia, ha notato che gli investitori potenziali dovrebbero agire rapidamente, poiché il prezzo aumenterà durante l’ICO.

Pepe Unchained è un altro token a tema Pepe sulla strada per $1 miliardo. Il progetto ha recentemente chiuso la sua presale dopo aver raccolto un record di $73,7 milioni.

Pepe sta costruendo una blockchain Ethereum Layer2 per le meme coin. Sarà 100x più veloce di Ethereum e molto più economica.

Pepe Unchained Presale: SOLD OUT! 🐸 The token launch and claim will begin at 2 PM UTC on Tuesday, 10th December. Thank you all for joining us on this journey—it’s going to be a wild ride! pic.twitter.com/O6aMOfaha8 — Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 5, 2024

Pepe Unchained avrà anche funzionalità specifiche come un generatore di meme coin simile a Pump.fan, un block explorer, un meccanismo di staking, un bridge per Ethereum e un exchange decentralizzato.

La presale è sold out e il trading inizia oggi 10 dicembre. Le aspettative sono alte per il debutto del token dopo il suo enorme successo nella presale.