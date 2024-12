Comasco

ROVELLASCA – Il nuovo negozio “Usato solidale” ha ufficialmente aperto le sue porte a Rovellasca, offrendo alla comunità un punto di riferimento per il riuso e la solidarietà. Situato in via De Amicis 1, con ingresso alla biblioteca comunale (prima delle scale a destra), il negozio rappresenta un’iniziativa volta a promuovere il valore del dono e della sostenibilità.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

Mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30

Sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

“Donare è un atto di amore” è il messaggio lanciato dal sindaco Sergio Zauli, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il sostegno reciproco e per il rispetto dell’ambiente. Il negozio permette di dare nuova vita agli oggetti, trasformando ciò che non serve più in risorse utili per altre persone.

L’apertura di “Usato solidale” rappresenta un passo significativo verso una comunità più attenta al riutilizzo e alla condivisione, valori fondamentali per costruire un futuro più solidale e responsabile.

