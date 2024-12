Città

SARONNO – Dov’è finito Black, gatto nero dallo sguardo triste? Ha un occhietto “rovinato”, e la famiglia che da circa un anno l’aveva adottato non lo trova più dallo scorso fine settimana. Un gatto anziano, di colore nero (ma sotto la pancia sta diventando marrone), comparso dal nulla una decina di mesi fa. Era stato lui, di fatto, ad “adottare” una coppia di pensionati, abitanti in una villetta a metà di via Filippo Reina: si era insediato a casa loro, ma mantenendo la propria autonomia. Durante la giornata chiedeva infatti di scendere in giardino, per poi “rientrare” qualche ora dopo.

Ma dallo scorso fine settimana non si trova più: non si era mai allontanato molto, ed anche i vicini lo conoscono bene. Estremamente socievole, si fa accarezzare praticamente da chiunque: forse qualcuno, credendo che avesse bisogno di aiuto, l’ha raccolto dalla strada per portarlo nella propria abitazione. La “sua” famiglia spera tanto di porterlo ritrovare.

Chi l’ha visto può contattare la redazione de ilSaronno, sui social tramite Facebook, con l’email [email protected] oppure al numero telefonico 3496068062.

Black

