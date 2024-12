Città

SARONNO – Si è tenuta oggi, martedì 10 dicembre, in municipio la firma finale per la consegna della nuova caserma della Guardia di Finanza di via Varese. Un progetto avviato 6 anni fa, che si è concretizzato permettendo ai finanzieri di lasciare la storica sede di via Vespucci.

A firmare è stato il generale Crescenzo Sciarraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza del capitano Giosuè Salomone, comandante della compagnia di Saronno.

La Guardia di Finanza avrà a disposizione il primo piano e il piano interrato della struttura, mentre il piano terra non è destinato al corpo. Al momento non è stato ancora definito il suo utilizzo, ma gli spazi sono comunque delimitati.

“È un momento adatto per questa consegna – ha esordito il sindaco Augusto Airoldi nel corso dell’incontro – visto che ricorrono i 250 anni dalla fondazione del corpo delle Fiamme Gialle. Un’occasione in più per ringraziare i finanzieri per il loro lavoro”.

L’assessore Francesca Pozzoli ha spiegato l’intervento, che ha visto un investimento complessivo di 670 mila euro. “È un cantiere che inizia nel 2018 – ha continuato Pozzoli – quando l’Amministrazione che tiene molto questo progetto si decide di trasformare la sede del tribunale ormai inutilizzato nella nuova sede della Guardia di Finanza”.

Due i lotti realizzati: “Nel primo concretizzato tra il 2019 e il 2022, sono stati realizzati, con un investimento di 150 mila euro, gli uffici e gli impianti. Sono emersi problemi alla copertura e, con il raddoppio della spesa iniziale, si sono effettuati tutti i lavori necessari per eliminare questo problema”.

Nel secondo lotto, con 370 mila euro, sono state realizzate le camerate e i servizi, con adeguamenti antisismici e strategici. I lavori si sono conclusi nell’aprile 2024: “Sono seguiti gli interventi eseguiti direttamente dalla Guardia di Finanza per tutte le attività specifiche del corpo”.

Oggi è stato firmato il contratto e finalmente la struttura diventerà operativa. Giovedì 12 dicembre termineranno le pulizie straordinarie e, una volta allestiti i mobili, si inizierà il trasporto. La prossima settimana la nuova caserma sarà operativa.

“Grazie all’impegno del comune, dall’assessore all’architetto Cristina Castiglioni all’assessore che hanno seguito i lavori, si è visto l’avanzamento dei lavori e si è risposto all’esigenza di individuare le soluzioni più funzionali – ha esordito nel suo intervento il generale Sciarraffa – La struttura militare ha standard di costruzione rigorosi e misure di protezione avanzate che sono state tutte rispettate. Basti citare il corpo di guardia che è stato realizzato con materiali resistenti ad aggressioni e violenze o il sistema di cablatura che è dotato di una rete di sicurezza per la trasmissione di dati sensibili. Ma soprattutto la nuova struttura consente di abbandonare la vecchia sede, non più conforme agli standard attuali”.

“La polizia economico-finanziaria per territorio come quello di Saronno è un presidio essenziale – ha chiarito il generale Sciarraffa – facendo da cintura con l’area milanese, genera una domanda di sicurezza economico-finanziaria qualificata. Ci sono imprese con un importante volume d’affari e il presidio del corpo è fondamentale. Abbiamo firmato anche il protocollo di vigilanza sui fondi del PNRR, testimonianza della funzione preventiva del corpo”.

I nuovi spazi potrebbero portare anche all’arrivo di nuovi uomini in forze alla compagnia di Saronno si parla di ulteriori 8 unità.

Oltre ai ringraziamenti del comandante provinciale, anche il capitano Giosuè Salomone ha espresso soddisfazione per “maggiori spazi e maggiore funzionalità”. Al primo piano saranno disponibili 14 uffici e le camerate per l’assegnazione di nuovo personale. La caserma, con 400 metri quadrati esterni e 1.300 interni, anche un box per il parcheggio di una quindicina di autovetture.

Un apprezzamento per l’illuminazione tricolore è arrivato dal sindaco Augusto Airoldi, che ha ringraziato la Tci di Gianfranco Librandi per “l’impianto luminoso che impreziosisce la struttura”.

La sede sarà subito operativa, ma l’inaugurazione ufficiale sarà celebrata con una cerimonia dedicata in primavera.

Saronno celebra i 250 anni della Guardia di Finanza con la nuova caserma: le prime foto

