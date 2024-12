Cronaca

SARONNO – Questa mattina doppie intervento delle ambulanze nel centro storico di Saronno. Primo episodio alle 7.50 nel complesso scolastico Ignoto Militi di via Antici; per una caduta l’autolettiga della Croce azzurra della sede di Caronno Pertusella ha soccorso una donna di 52 anni, quindi trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di contusioni che sono comunque apparse piuttosto lievi.

Poi, quando erano le 12.50, sempre in centro è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, diretta in piazza Volontari del sangue per soccorrere una donna di 59 anni, che qualche istante prima si era sentita male; non è comunque apparsa in gravi condizioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza della Croee rossa di passaggio in piazza Libertà nel cuore del centro storico saronnese)

10122024