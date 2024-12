Cronaca

SARONNO – C’è paura tra i residenti di via Bergamo dopo quanto accaduto domenica sera. Un uomo con vistose ferite e coperto di sangue si è presentato all’interno di un condominio, case comunali, chiedendo aiuto urlando nella rampa delle scale. Erano da poco passare le 21,30 quando i residenti del palazzo hanno sentito le prime urla. “Aiuto, chiamate i carabinieri”. Una richiesta pressante in un italiano sconnesso ma sufficiente a farsi capire.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e alla centrale operativa Areu per richiedere l’intervento di un’ambulanza. Alcuni residenti, spaventati dalle urla, vista la presenza di altri uomini oltre al ferito ha preferito non uscire di casa per non correre rischi mentre che è uscito sulle scale è riuscito a vedere degli stranieri che discutevano e che uscivano dal palazzo prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri e dell’ambulanza. Saranno proprio le forze dell’ordine a cercare di capire cosa sia accaduto a partire da chi e perchè abbia aggredito il giovane.

Proprio i residenti raccontano l’accaduto perchè purtroppo liti, uomini feriti o sanguinanti non sono una novità e questo clima di costante tensione e paura sembra un’escalation senza sosta.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti