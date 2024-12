Città

SARONNO – Sosta gratuita nei parcheggi di via Primo Maggio e piazzale Saragat per i sabati del periodo festivo. Non solo nelle domeniche, ma anche nei sabati delle prossime settimane natalizie, i due parcheggi centrali della città saranno accessibili liberamente.

L’Amministrazione comunale e Saronno Servizi hanno infatti deciso di ampliare la disponibilità di posti auto gratuiti per agevolare gli acquisti natalizi e incentivare lo shopping locale. Le date coinvolte sono sabato 14, 21 e 28 dicembre, e sabato 4 gennaio. In queste giornate, i 356 stalli di sosta di via Primo Maggio e piazzale Saragat saranno utilizzabili senza pagare il ticket.

“Questi posti a sosta libera – commenta l’assessore alla Viabilità Franco Casali – vanno ad aggiungersi agli altri due parcheggi pubblici di piazza Mercato e di via Ferrari, sul retro della stazione FNM, che hanno una capienza di 165 e 85 posti auto, e ad una miglior disponibilità di posti auto garantita dalla riqualificazione del parcheggio di piazza Repubblica, la cui sosta ruota ora con notevole frequenza segnalata dal nuovo tabellone luminoso di via Cesati”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma volto a facilitare l’accesso al centro cittadino durante il periodo delle festività, che include anche l’autobus gratuito fino al 6 gennaio. Una scelta pensata per sostenere il commercio locale e rendere più agevole la mobilità nei fine settimana dedicati agli acquisti natalizi e di fine anno.

