Altre news

SARONNO – Un nuovo episodio di furto in appartamento si è verificato ieri pomeriggio nella periferia est di Saronno. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rotto il vetro di una finestra laterale di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Bormio. Una volta dentro, hanno rovistato a fondo nell’abitazione, portando via gioielli di famiglia e alcuni orologi.

Il furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, che, trovandosi di fronte all’evidenza del colpo, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento, tuttavia, sembra che nessuno abbia notato movimenti sospetti o i malviventi in azione.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le ricerche nella speranza di individuare i responsabili e recuperare la refurtiva.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

09122024