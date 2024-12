Cronaca

SOLARO – Scontro auto-moto stamattina, martedì 10 dicembre, sulla Saronno-Monza, all’altezza dell’ex Parma. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 15 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi della Croce rossa di Saronno con un’ambulanza e gli agenti della polizia locale di Solaro, oltre ai carabinieri della compagnia di Rho per effettuare i rilievi necessari.

Grande apprensione tra i presenti per le condizioni del ragazzo ma il personale dell’ambulanza che gli ha prestato le prime cure ha rassicurato i presenti sul fatto che non fosse in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ragazzo è stato trasferito per accertamenti in una struttura sanitaria in codice verdi.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire le cause del sinistro.

Nella zona, dove il traffico alle 8,30 è già intenso e intasata, si sono create code e rallentamenti.

