Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno sul tema sicurezza in città. Un intervento che è soprattutto una replica alle dichiarazione di ieri della Lega Saronno (che si trovano qui).

La Lega sbaglia di nuovo l’indirizzo della sua nota sulla sicurezza. Nonostante siano al governo della Regione e abbiano propri ministri nel governo, il sasso che la Lega scaglia finisce per colpire gli stessi lanciatori. Già durante la trasmissione andata in onda lunedì 18 novembre su Antenna3 a cui hanno partecipato sia l’attuale sindaco Augusto Airoldi che il suo predecessore Fagioli, lo stesso ex Sindaco ha dovuto incassare le puntuali e circostanziate risposte del sindaco Airoldi sulle presunte mancanze dell’attuale amministrazione in tema di sicurezza.

A fine trasmissione l’ex sindaco è stato costretto ad ammettere che le azioni odierne intraprese dall’Amministrazione Airoldi lo vedevano d’accordo, non potendo rispondere nulla di diverso al giornalista che gli chiedeva di sollecitare gli organi di governo della sua parte politica ad attuare azioni concrete.

Tutte le responsabilità per un aumento della presenza delle forze dell’ordine ricadono infatti su funzioni superiori al livello Comunale, come quelle esercitate dal Prefetto, dal Questore e dal Ministro dell’Interno. Per questo il sindaco Airoldi ha richiesto la convocazione del Comitato di Sicurezza per un aumento della presenza delle stesse forze sul territorio Saronnese e per l’inserimento della nostra città nell’Operazione Strade Sicure con la presenza dell’esercito.

I ripetuti interventi dei Carabinieri e di altre forze a fronte di indagini che si protraggono da tempo nelle zone di rischio – vedi ultimi interventi al Matteotti e in altre zone precedenti – confermano la necessità di ciò quello che ripetiamo da tempo e cioè che le azioni vanno coordinate.

Come ripetutamente segnalato, Regione Lombardia con il suo responsabile per la Sicurezza Romano La Russa, ha distribuito solo una mancetta ai Comuni della Provincia di Varese per aumentare le ore straordinarie per il pattugliamento in strada, mentre il Ministero non ha ancora preso pubblicamente la decisione di dotare Saronno di un presidio Polfer.

L’amministrazione nel frattempo ha moltiplicato le dotazioni di controllo con telecamere aggiornate, ha aumentato, ove possibile, il pattugliamento nelle zone a rischio e ha intrapreso altre iniziative, più e più volte elencate. È di oggi inoltre l’accordo con i City Angels per una presenza di loro volontari nelle strade Saronnesi.

Ma la falsa narrazione non ha limiti e nasconde tutta l’ inefficienza politica che la Lega ed il centrodestra dimostrano nelle sedi dove siedono i loro interlocutori di parte. Quando vedremo la Lega inviare le stesse parole di deploro che rivolgono a noi ai propri rappresentanti di partito, perché, al posto di atti concreti, si spendono solo nelle solite parole vuote, allora e solo allora ci potremmo sedere a discutere insieme di cosa si può fare.

(foto: comitato per la sicurezza)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti