TRADATE – L’oratorio delle Ceppine a Tradate ha ospitato nei giorni scorsi un momento di grande intensità e riflessione grazie alla testimonianza di don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio.

Durante l’incontro, don David ha condiviso con i parrocchiani la sua esperienza quotidiana accanto ai detenuti, un servizio caratterizzato da sfide, ma anche da profonde occasioni di incontro umano e spirituale. Attraverso il suo racconto, ha mostrato come la missione del cappellano non si limiti a un sostegno spirituale, ma si estenda a un cammino di ascolto, accoglienza e speranza, anche nei contesti più difficili.

L’incontro è stato un’occasione per riflettere sull’importanza della presenza cristiana nei luoghi di emarginazione e sofferenza, e per rinnovare l’impegno della comunità nel costruire ponti di solidarietà e inclusione. La testimonianza di don David ha toccato i cuori dei presenti, offrendo spunti preziosi per vivere concretamente il Vangelo, anche nelle situazioni più complesse.

Un momento di condivisione che ha lasciato un segno nella comunità pastorale di Tradate, richiamando l’attenzione su temi spesso trascurati, come il valore della dignità umana e la possibilità di rinascita per tutti.

10122024