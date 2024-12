news

0X Protocol ($ZRX) ha registrato un’impennata enorme del suo valore a partire dal 19 novembre scorso: secondo CoinMarketCap, questa criptovaluta di tendenza è passata da $0,36 il 17 novembre a $0,75 l’8 dicembre, guadagnando il 41,67% su base annuale.

Nonostante oggi ZRX abbia corretto a $0,5922, lo scorso 6 novembre è aumentato del 23%, superando $0,7. Il motivo principale di questa impennata è che David Sacks, un consulente di 0X Protocol, sarà nominato nuovo direttore della Casa Bianca per le criptovalute e l’intelligenza artificiale.

Secondo le previsioni sul prezzo di $ZRX questo token potrebbe crescere fino a $0,791 nel 2025, $1,11 nel 2026 e $4,92 entro la fine dell’anno. Ecco altre criptovalute di tendenza con un potenziale simile: Wall Street Pepe ($WEPE), Crypto All-Stars ($STARS), Catslap ($SLAP) e Flockerz ($FLOCK).

Wall Street Pepe: la prossima grande meme coin

Wall Street Pepe, la combinazione perfetta del meme di Pepe e delle tattiche di trading di Wall Street, potrebbe essere la prossima grande novità nel mondo del trading. Il progetto è spesso menzionato come il nuovo Pepe Unchained, che ha raccolto oltre $73 milioni di finanziamenti nella sua presale.

Il progetto si concentra sui trader più piccoli, offrendo loro risorse per realizzare guadagni pari o superiori a quelli dei grandi detentori del mercato. Wall Street Pepe, infatti, fornisce loro approfondimenti esclusivi sul trading, strategie e chiamate alpha.

Gli investitori possono detenere $WEPE per sbloccare approfondimenti esclusivi sul mercato, segnali, chiamate e utilizzare lo staking con un APY attuale del 150%. Tutti gli investitori si potranno inoltre unire in un gruppo privato, che avrà il nome di WEPE Army, e discutere strategie di trading.

Gli investitori, inoltre, potranno anche condividere le loro migliori operazioni di trading e partecipare così a competizioni settimanali per vincere ricompense in $WEPE. Il progetto è attualmente in prevendita e ha raccolto finora oltre $ 3,6 milioni a pochi giorni dal lancio.

L’enorme successo della sua ICO suggerisce che $WEPE potrebbe essere la prossima grande meme coin sul mercato.

Crypto All-Stars: la criptovaluta di tendenza con un potenziale da 100x

Crypto All-Stars continua a dominare le classifiche: questa criptovaluta di punta ha raccolto oltre 11 milioni di dollari nella sua prevendita, che si concluderà tra 10 giorni. Quella di Crypto All-Stars viene ritenuta dagli analisti del settore la migliore criptovaluta da acquistare ora.

Probabilmente, se si tratta di una crypto di tendenza, lo deve al MemeVault, la piattaforma grazie alla quale Crypto All-Stars riunisce tutte le meme coin sotto lo stesso tetto, consentendo agli investitori di metterle in stake, guadagnando in cambio token $STARS.

Il MemeVault offre agli investitori una fonte extra di reddito passivo, aumentando l’utilità di quelle meme coin che ne erano prive. Infine, Crypto All-Stars offre anche lo staking classico, con un APY attuale del 212%.

Chi vuole investire in $STARS, dovrà affrettarsi, visto che è vicina al termine: il progetto potrebbe diventare la prossima meme coin con una bassa capitalizzazione di mercato in grado di fare 100x con il listing.

CatSlap: la criptovaluta pronta a diventare il meme più virale del 2025

CatSlap è stata lanciata nel momento migliore: questa meme coin a tema gatto, infatti, è stata messa sul mercato durante la più grande ondata dei suoi concorrenti, MEW, MOG e POPCAT anche se, a differenza loro, $SLAP offre utilità, per cui potrebbe essere listato su Binance.

CatSlap mette a disposizione un “gioco di schiaffi” grazie al quale tutti gli investitori possono guadagnare punti ed entrare nella classifica nello Slapometer. Inoltre, è possibile mettere in stake i token $SLAP per un APY annuale del 40%.

Tutti i token rimangono bloccati per sette giorni, anche se gli investitori possono bruciarne alcuni e sbloccare le ricompense in anticipo. Il meccanismo di burning dei token $SLAP è un ottimo modo per ridurre l’offerta e aumentarne il prezzo.

Dalla sua uscita sui DEX, $SLAP è aumentato di oltre il 5000%: dopo che Jump Trading, una società di trading proprietaria, ha investito 900.000 dollari in $SLAP, il progetto è salito del 120%. Inoltre, dopo aver rilasciato i meccanismi di token burn e altre funzionalità gamificate, CatSlap potrebbe esplodere ulteriormente.

Il progetto è quotato su MEXC, che ha anche lanciato un airdrop su Kickstarter, quindi chi vuole acquistare $SLAP, dovrebbe fare in fretta prima dell’imminente esplosione dei prezzi.

Flockerz: la criptovaluta di tendenza incentrata sulla comunità

Flockerz offre un nuovo modo di guadagnare dalle criptovalute grazie alla combinazione del sistema di premi vote-to-earn e della governance decentralizzata. Il progetto sviluppa la prima DAO FlockTopia in assoluto, consentendo agli investitori di votare su questioni cruciali per l’ecosistema e di guadagnare in cambio token $FLOCK.

Flockerz è il primo progetto a concentrarsi sulla comunità, dandole pieno potere decisionale. Inoltre, gli investitori possono anche mettere in stake i loro token, contando su un APY attuale del 477%.

Questa criptovaluta di tendenza ha raccolto oltre 5,5 milioni di dollari di finanziamenti fino a questo momento: chi è interessato può ancora acquistare i token FLOCK al prezzo basso di $0,0063247, prima del prossimo aumento di prezzo.

Wall Street Pepe, Crypto All-Stars, CatSlap e Flockerz potrebbero essere le prossime criptovalute a crescere come 0X Protocol: questi progetti offrono un’enorme utilità agli investitori e hanno un potenziale di prezzo incredibile.

Queste criptovalute di tendenza hanno attirato molta attenzione da parte degli analisti che credono che potrebbero fare 100x e apportare buoni guadagni ai primi investitori.

