Calcio

SOLBIATE ARNO – Uno stadio moderno e funzionale diventa una risorsa ed offre la possibilità di ospitare grandi eventi: mentre il “Colombo Gianetti” di Saronno, sulla carta uno degli impianti più ampi del Varesotto, resta per buona parte inutilizzabile (la malconcia gradinata scoperta è da tempo off-limits, dopo anni di incuria) al “Chinetti” di Solbiate Arno, dopo le recenti opere di miglioria, non solo gioca la squadra del Milan di serie C ma ora approda anche la Champions league giovanile.

A darne notizia i “padroni di casa” della Solbiatese: “Mercoledì 11 dicembre sarà una giornata bellissima per la città di Solbiate Arno e la Solbiatese. È ufficiale il programma della giornata, con la gara tra Milan e Stella Rossa under 19, valida per la quinta giornata di Youth League, la Champions dei primavera, che si giocherà alle 14″.