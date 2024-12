Città

SARONNO – “Non si vanti di meriti non suoi”. E’ la chiosa del post condiviso nelle ultime ore dall’ex assessore ed ora presidente dei Obiettivo Saronno Novella Ciceroni ne merito all’imminente attivazione della nuova sede della Guardia di Finanza di Saronno.

Ciceroni condivide un suo post del 5 agosto 2021: “Lo faccio per quando nasce il progetto di realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza a Saronno, che prevede l’attivazione a breve”. E affonda: “La nuova caserma delle Fiamme Gialle non ci sarebbe mai stata senza la mia volontà e quella dell’assessore Giulia Mazzoldi (ex delegata al Bilancio) che trovó il modo di finanziare il progetto. Il sindaco Airoldi lo aveva infatti affossato convocando una riunione in cui aveva invitato i delegati del corpo all’insaputa degli assessori e aveva comunicato loro che i soldi non c’erano”. Quindi la dura chiosa: “Non si vanti di meriti non suoi”.

