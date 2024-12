news

La rete blockchain Layer 1 Avalanche ha registrato un’attività on-chain maggiore dopo aver annunciato il suo più grande aggiornamento di rete dal lancio del protocollo: il cosiddetto Avalanche9000 è stato realizzato per semplificare il lancio di un layer-1.

AVAX è salito in maniera vertiginosa di valore, guadagnando il 70% in un mese e scambiato a una media di $50: il token potrà continuare la sua ascesa oppure ricadrà di nuovo al di sotto dei $35?

Intanto un nuovo progetto che può fare tanto è WEPE, ora a oltre $3,3 milioni in prevendita, in quanto vuole fare in modo che tutti, anche i principianti, abbiano le stesse opportunità di guadagnare nel settore crypto.

VAI ALLA PREVENDITA DI WALL STREET PEPE

Avalanche lancia un aggiornamento di rete e migliora la sua attività on-chain

Secondo un report di Messari, l’ecosistema Avalanche (AVAX) ha assistito a un aumento delle metriche durante il terzo trimestre del 2024: rispetto al secondo dell’anno, il valore totale bloccato del layer 1 ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari grazie a un aumento del 66%.

Il progresso degli utenti AVAX è stato attribuito al cosiddetto Avalanche9000, un aggiornamento di rete progettato per semplificare il lancio di un layer-1. Avalanche utilizza un’architettura smart contract proof-of-stake per alimentare il suo “Avalanche Consensus”, una modalità che supporta una rete interconnessa di chain layer 1 sovrane.

Secondo il protocollo, Avalanche9000 consentirà a più costruttori di innovare con tecnologia scalabile senza subire problemi di congestione del traffico. L’aggiornamento è stato spedito alla testnet Fuji di AVAX il 24 novembre, insieme a milioni di ricompense retroattive per utenti attivi e membri della community.

Gli sviluppatori prevedono provvisoriamente di distribuire l’aggiornamento alla mainnet nel corso del 2025. Inoltre, Avalanche ha annunciato un programma di sovvenzioni da 40 milioni di dollari per i costruttori di layer-1: denominata “Retro9000“, l’iniziativa mira ad attrarre i fondatori di blockchain nel fiorente ecosistema di AVAX.

Avalanche (AVAX) schizza del 70% nell’ultima settimana

Il prezzo di Avalanche è salito vertiginosamente nelle ultime settimane, e potrebbe continuare in questo modo se certi livelli chiave venissero mantenuti sul suo grafico dei prezzi, soprattutto secondo il noto analista Rekt Capital.

L’analista, in un post su X, identifica $38,57 come un livello di supporto significativo che il prezzo di AVAX ha superato durante la sua recente impennata. L’analista sottolinea che questo livello probabilmente fungerà da punto di flessione naturale durante i futuri ritracciamenti, offrendo potenziali opportunità di ingresso per i trader.

L’analista indica 54,23 dollari, invece, il massimo di marzo 2024, come il livello chiave che AVAX deve recuperare per continuare lo slancio verso l’alto. Questo punto di prezzo rappresenta una soglia critica che potrebbe innescare un’ulteriore azione rialzista se superata con successo.

La criptovaluta ha mostrato una certa forza sfondando diversi livelli di resistenza, tra cui una significativa linea di tendenza in discesa. Rekt Capital nota che la rottura decisiva di AVAX al di sopra del precedente canale di downtrend segnala un potenziale passaggio da una struttura di mercato ribassista a una rialzista.

Rekt Capital sostiene che, nonostante l’attuale andamento di AVAX appaia solido, la capacità dell’asset di riprendersi e mantenersi sopra i 54,23 dollari sarà fondamentale per confermare gli obiettivi di prezzo più elevati.

La prevendita di Wall Street Pepe vola a $3 milioni

Un altro progetto che può puntare molto in alto è Wall Street Pepe che, mettendo insieme la cultura di Internet e gli investimenti in criptovalute, è riuscito al momento a superare $3,3 milioni in prevendita, una cifra notevole se pensiamo che l’ICO è partita lo scorso 3 dicembre.

Il token WEPE è basato sulla tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza e sicurezza nelle transazioni ed è venduto al momento a $0,000207, un prezzo che salirà nelle varie fasi per cui, chi acquista per primo, ha maggiori probabilità di ottenere guadagni maggiori.

Il progetto è incentrato sulla comunità e mette a disposizione dei suoi utenti vari strumenti, come l’Alpha Trading, ovvero insight di mercato, segnali e chiamate alpha, dedicate a tutti, anche ai principianti.

Più avanti nella roadmap si potrà avere accesso al Private Insider Group, un gruppo nel quale la WEPE Army, la community del progetto, discute di strategie di trading e di molto altro ancora.

Ogni detentore di WEPE può inoltre partecipare a competizioni settimanali per vincere premi in $WEPE, e sfruttare il meccanismo di staking, con un APY attuale del 164%.

Per partecipare alla prevendita di WEPE, basta visitare il sito web ufficiale del progetto, collegare il proprio wallet e acquistare i token con ETH o USDT, ma sono accettati anche i pagamenti con carta di credito bancaria.

Infine è possibile unirsi alla community di $WEPE Army tramite X e Telegram per restare sempre aggiornati sulle novità del progetto.

VISITA LA PAGINA DI WEPE